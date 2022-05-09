BNT成人疫苗約185.7萬劑抵台 供青少年追加接種[影]

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台灣2022年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，由海關及檢疫人員進行機邊驗放，後續將送至冷儲物流中心進行檢驗封緘作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑今天清晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，新到貨BNT疫苗將供原已打過BNT成人劑型疫苗青少年作為追加劑接種。

台灣自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT成人疫苗約185.7萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福起飛運送來台，班機在9日清晨6時11分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於514停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中5日下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，BNT成人及輝瑞BNT兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計8日自歐洲起飛，9日抵台。

陳時中說，國內12歲至17歲青少年大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

陳時中指出，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。（編輯：蔡佳敏）1110509