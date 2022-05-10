台彩端午加碼6.6億創歷年次高 業績估增2成

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（中央社記者謝方娪台北10日電）台灣彩券公司今天宣布祭出端午節重量級加碼，加碼總獎金達新台幣6.6億元，為歷年端午加碼次高的獎金，台彩預估，端午加碼可帶動銷售金額比平常增加23.8億元，業績估成長2成。

台彩今天公布「大樂透」將在5月17日加開100組100萬元獎項，「威力彩」5月16日至7月14日視頭獎累積金額機動加碼2億元，「39樂合彩」連續18期獎金加碼，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」6月3日起獎金加碼16天，總加碼獎金達6.6億元，僅次於2020年的端午加碼7億元。

大樂透此次總加碼獎金達1億元，民眾購買5月17日當期開獎的大樂透，除了可對例行開獎的頭獎至普獎，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01至49號，每組開出6個號碼），就可獲得100萬元獎金，一張大樂透彩券可以先對億元頭獎再對百萬加碼獎項。

若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到6月24日為止。

威力彩則採機動加碼，從5月16日至7月14日期間視頭獎累積金額機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

每注售價25元的39樂合彩5月16日起至6月4日連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注。每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果則自6月3日起獎金加碼16天。

台彩統計今年至5月9日為止，電腦型彩券業績達272.99億元，年增5.8%，刮刮樂則因過年塞港延誤原訂上市時機，業績僅445.61億元，年減2%，彩券總業績近718.6億元，微幅年增0.9%。（編輯：楊凱翔）1110510