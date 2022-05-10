以納粹宣傳客家米食挨批 客傳會：社群迷因片二創

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（中央社記者張雄風台北10日電）民眾黨立委賴香伶今天批評「客新聞」用電影納粹希特勒橋段來推波客家米食，觸動種族禁忌話題。客傳會表示，是社群行之有年的迷因片二創；個別批判的網友也都私下溝通、也有善意回應。

台灣民眾黨立委賴香伶今天晚間在臉書表示，由客家公共傳播基金會所製作的「客新聞」，「竟然用電影納粹希特勒的橋段來推波客家米食，難道沒人覺得不妥嗎？」

賴香伶批評，客傳會小編為了炒聲量，衝點閱，竟不顧歷史悲劇，用種族的禁忌話題來推廣族群文化，根本是抓錯重點，真的太誇張。

客傳會告訴中央社記者，推出此影片配音客家版本，內容呈現型態是消遣納粹，與「宣揚納粹」完全相反；尤其該片被製作成各種版本KUSO、嘲諷，在國內YOUTUBE、臉書平台上，以台語配音、華語字幕等語版已10餘年，是社群行之有年的迷因梗片。

客傳會進一步說明，該影片出處是2004年的德國電影「帝國毀滅」，片中被網友以「元首的憤怒」KUSO的橋段，已是各國二創KUSO的迷因梗片，在YOUTUBE上的影片不下數百次，透過影片中演員的表演，另行配上各種字幕及語言，多用於嘲諷時事或是純粹情緒出口，利用影片內角色情緒落差，製造影片效果。

客傳會強調，客新聞粉絲專頁以該片二創時，曾討論過是否會有吹捧納粹或是貶抑客家之嫌，但多方查詢後，確認嚴禁種族歧視、仇恨言論的YOUTUBE並未將該系列創作認為宣揚納粹，反而認定該系列有貶抑之意，而讓該系列繼續存在，因此客新聞才進行創作。

客新聞創作時純粹以消遣片中主角的角度出發，審視內容，並無任何暗示或贊許納粹之意。

客傳會說，此影片放上客新聞粉專後，客家鄉親、非客家的網友不論懂不懂客家話，多數對此皆覺得詼諧趣味，且該迷因哏片已行之有年，就主客觀來說，皆不會造成誤解。

日前有網友對本片有不同看法時，客傳會亦開會檢討是否涉及網友所指涉，但檢視之後，認為並無網友所指控的事項。

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客傳會認為，何以其他語族版本皆無「宣揚納粹」之意，唯獨挑客語版本硬扣「以平庸的邪惡為樂」之名，對客家族群是否公允，可讓社會公評；對於其他語族可以，客家卻不可以，認為這是對族群的歧視與壓制，對於客家族群不能與其他語族享有同等的創作權，客傳會覺得遺憾。

客傳會成立以來一直致力各種影像製作及文化傳播，並製作2年的「傳．傳」系列影片、VR影片「浮光童夢—五溝水」等皆榮獲國際獎項替台灣爭光；此外亦製作多種客家音樂、走讀台灣等影片，迷因影片則是近期試圖再接近年輕族群的新嘗試。（編輯：陳政偉）1110510