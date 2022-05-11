避免有心人士找上門 可申請地籍謄本住址隱匿

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（中央社記者張榮祥台南11日電）不少人常收到不動產仲介業者來信或親自登門拜訪，心中免不了有個資外洩疑問，台南市政府建議辦理地籍謄本住址隱匿，就不會遇上在自家門口被堵的騷擾。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，不動產所有權人若怕個資外洩，避免不預期人士找上門，或者在意別人知道戶籍住址，可向地政機關申請辦理地籍謄本住址隱匿，這項手續免費，又可保障個資不外漏。

地政局長陳淑美表示，地政謄本分為登記簿謄本、地籍圖謄本，其中因兼顧不動產交易安全及個人資料隱私，登記簿謄本採分級制，共分為3類，分別是所有權人可申請的第1類地籍謄本；每個人都可申請的第2類地籍謄本；利害關係人可申請的第3類地籍謄本。

由於任何人都可申請第2類地籍謄本，這類謄本雖僅揭露所有權人姓氏及部分統一編號，但所有權人住址資料仍以完整公開為原則，當所有權人申請住址隱匿後，第2類謄本住址才會隱匿部分資料。

地政局人員告訴中央社記者，這項申請隱匿地籍謄本住址措施，行之有年，但許多人不知情，甚至相關公務人員也一知半解，造成有人遭到騷擾後，怪罪或質疑個資被洩漏。

台南一名不動產所有權人說，他20年來常收到仲介業者來信或來電，甚至數度找上門，讓他非常困擾，卻不知可以辦理隱匿住址，相信不少人根本不清楚政府有這項措施。（編輯：謝雅竹）1110511