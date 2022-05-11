港澳高中職生來台就讀 私校工會籲多方打聽

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（中央社記者陳至中台北11日電）教育部於4月25日公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職。私校工會理事長尤榮輝表示，私校辦學良莠不齊，建議港澳生要多方打聽。

過去港澳生申請台灣高級中等學校（高中職），只能讀華僑高中。教育部為提高港澳生來台就讀意願，並擴大台校學生來源，加上近年香港局勢嚴峻，各界關注港澳生權益。經教育部與行政院大陸委員會溝通，於4月25日公告修法，開放高中自行評估是否招收港澳生，預估最快今年9月就會有第一批循新規定的港澳生來台。

由於高中生多未滿18歲，剛到台灣難以自己找到在台監護人。教育部開放高中校長、學校財團法人董事長或董事，每人可以擔任5名港澳生的監護人。

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私校工會理事長尤榮輝今天接受中央社文字採訪表示，這項新政策有利舒緩私立高中職的財務壓力，高中生來台後也可能繼續升學，大專也連帶受益，對招生孔急的私校來說是一場及時雨，也可拓展台灣對港澳的影響力。

但尤榮輝提醒，台灣私校辦學品質良莠不齊，高中職生未成年，需要更多的學習和生活照顧，希望教育部要謹慎評估各校狀況，排除列管或預警學校。他也建議港澳生，來台就學前應多方打聽，避免就讀到辦學品質不佳的學校，可以諮詢私校工會，也可洽詢熟悉港澳事務的教會組織。（編輯：陳政偉）1110511