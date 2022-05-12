港澳高中生來台放寬 立委籲留意國安問題

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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部於4月公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職。民進黨籍立委張廖萬堅今天提醒，港澳政府有「內地化」的趨勢，應留意國安問題。

過去香港、澳門學生申請台灣高級中等學校（高中職），只能讀華僑高中。教育部為提高港澳生來台就讀意願，並擴大台校學生來源，經與大陸委員會溝通，於4月25日公告修法，開放高中自行評估是否招收港澳生，預估最快今年9月就會有第一批循新規定的港澳生來台。

由於高中生多未滿18歲，剛到台灣難以自己找到在台監護人。教育部開放高中校長、學校財團法人董事長或董事，每人可以擔任5名港澳生的監護人。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部對雙語教育、本土語言教育等政策做專題報告，民主進步黨籍立委張廖萬堅質詢時指出，台灣歡迎港澳生來台，但近2年來港澳台關係有所變化，港澳統治單位有越來越「內地化」的趨勢，且越來越多「中國出生的香港人」，相關政策應考慮國安問題。

對此，教育部長潘文忠表示，國發會於民國109年就提出爭取國際人才政策，放寬港澳生是其中一環。港澳生來台已有多年，這次只是放寬就讀高中職，且境外生都是以「外加名額」的方式，不會影響本地學生權益。

潘文忠強調，台灣對境外生採開放政策，對中國學生也是一樣。且修法後仍有許多把關措施，高中職如果要招港澳生，須在5月底前提出計畫，計畫通過後未來學生要進來，也會經過出入境、安全措施等層層查核。

大陸委員會11日向媒體發布5點澄清說明，港澳生來台只能以就學事由申請居留，無法定居，不會因此取得台灣身分證，父母與家屬也不能藉此隨行來台依親居留。

陸委會也提到，考量高中職階段是學生成長的重要關鍵時期，因而有監護人的規範，學校也會有完善的輔導措施。港澳生政策對強化港澳人民自由民主意識、厚植友台能量，具有深遠影響。（編輯：張芷瑄）1110512