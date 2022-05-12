勞動節教師不能放假 全教總籲定為國定假日

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（中央社記者陳至中台北12日電）全教總今天召開記者會指出，今年勞動節適逢週日，不適用勞基法的教師，不能補假一天，「平平是勞工，五一放假差很大」，呼籲政府將勞動節定為國定假日。

全國教師工會總聯合會（全教總）在台北召開記者會，理事長侯俊良指出，今年5月1日適逢週日，適用勞基法的勞工在5月2日補假一天，但教師因不適用勞基法，只能繼續上班。

侯俊良表示，教師、公務員、醫師等職業，都是受雇從事工作獲取工資，卻無法在勞動節放假，這樣的不一致造成很多困擾。

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全教總文宣部主任羅德水表示，錯亂的放假模式，造成職場與民眾生活的不便，勞動節當天有上千萬勞工放假，卻有近百萬受僱者沒有放假，這種不一致確實對許多受僱者造成困擾。例如同一辦公場地，適用勞基法的臨時人員、派遣人員可以放假，公務員和教師卻不行。

全教總指出：「台灣社會已進步到可以徹底解決五一放假爭議的時候。」五一是國際勞動節，理應比照世界各國將勞動節定為國定假日，全國放假一天，國民一同紀念勞動節、彰顯勞動神聖的價值。（編輯：管中維）1110512