新北照護人數逾14萬人 推快篩陽視同確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜12日在疫情說明會表示，COVID-19總照護人數超過14萬人，盼中央儘速同意不限對象「快篩陽視同確診」，並一次到位、放寬認定、簡化繁瑣程序。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北12日電）新北市府今天表示，COVID-19總照護人數超過14萬人，盼中央儘速同意不限對象「快篩陽視同確診」，並一次到位、放寬認定、簡化繁瑣程序，減輕醫療負擔專心照顧中重症。

新北市長侯友宜今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，對快篩陽性民眾，一定要直接判讀，視同確診並快速上傳通報，醫療立即給藥，減輕醫護人員負擔，才是解決問題的重要關鍵。

他說，12日新增2萬3788人確診、居家隔離列管2萬8472人，居家照護執行中8萬8589人，「指數型海嘯已經上來」，相信明天人數還會居高不下，持續上升。

侯友宜說，超過14萬人需要被照護，尤其，今天有3大類快篩陽的民眾，可透過遠距離看診後，由醫師判定確診身分，是公衛體系與醫護沉重的負荷。

他說，但遠距門診的量有限，快篩陽的民眾也不容易預約，更會排擠各類有需遠距醫療的民眾；且要核對相關資訊，程序繁瑣加重第一線醫師負擔，判定過程也擔心醫病關係緊張；數位落差也讓不會用視訊、遠距的長輩病患無所適從。

他說，目前快篩陽民眾仍須採檢核酸檢測（PCR），並由醫院上傳通報、法定傳染病系統確認、資料下放到衛生局後再分類，步驟繁瑣且數量龐大，盼望中央聽進基層的心聲與善意建言。

侯友宜說，因病毒傳播速度不等人，希望在「直接判讀、選擇相信」的原則下，不限對象儘速實施快篩陽視同確診，才不會讓醫療項目受排擠。否則，一關卡一關，卡到最後病人都退燒了才來關懷，意義不大。

侯友宜說，防疫要被動管理變成自我管理，實施方式為，選擇相信快篩陽者所提的照片與相關資訊，透過新北市iCare App或其他視訊軟體通報；有數位落差的市民，可委託非居家隔離家人拍照，或其他方式代為送達通報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，快速判定上傳通報、縮短認定時間，可讓醫療團隊提供後續收治、居家照護、立即治療給藥等服務，減輕醫護負擔。

她說，快篩陽即確診的身分，除目前的居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類身分，也應推到其他類別，目前快篩陽準確度高，應由民眾自行在系統通報，採取信任他們，並給予需要的遠距照護、遠距醫療，甚至後送醫院。（編輯：張銘坤）1110512