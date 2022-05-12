郭台銘富佳唾液快篩機送審？永齡基金會：未獲訊息

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傳出鴻海創辦人郭台銘個人投資富佳生技製造的唾液快篩機，近期已向衛福部申請核准，可投入家用市場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台灣本土COVID-19疫情升溫，快篩試劑需求量大增，傳出鴻海創辦人郭台銘個人投資富佳生技製造的唾液快篩機，近期已向衛福部申請核准，可投入家用市場。

對此郭台銘辦公室幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天接受中央社記者詢問表示，詢問富佳生技後，並未回應。

郭台銘去年12月底曾出席2021台灣醫療科技展，為個人投資的生技新創公司富佳生技唾液檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「口水機」站台，當時他指出，口水裡藏有很多基因，就基因學而言，有很多潛在發展的方向。

郭台銘當時表示，除了COVID-19外，唾液檢測也會擴展到不同的應用方向，希望透過口水的每天檢測，監測可能潛在的健康問題，包括腸道益生菌、牙周、腸胃，甚至胰臟癌等都透過一滴口水進行檢測。

他也提到，未來居家版唾液PCR核酸檢測系統要推廣到國際，價格會很親民，達到非常便宜、好用的目標，在家裡就可以自主管理健康。

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富佳生技當時表示，專業版唾液PCR核酸檢測系統耗費約1年多時間，投入新台幣數億元資金開發，專業版已獲食藥署醫材緊急使用授權（EUA）資格。

郭台銘將鴻海董事長交棒給劉揚偉之後，近年積極布局大健康生技事業，市場人士指出，包括永齡健康基金會、永悅健康H2U、睿健生技、睿田生技、睿軒檢驗科技、永揚生醫科技、富佳生技、佳綸生技等生醫新創公司，屬於郭台銘個人投資和創立。（編輯：蘇志宗）1110512