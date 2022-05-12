全教產籲大學面試採遠距 教部：公平性要求高

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（中央社記者陳至中台北12日電）全教產今天指出，多所大學甄試因應COVID-19防疫應變措施，都採取消面試、將占比分攤給學測和書審，呼籲改採遠距面試。教育部則解釋，甄試對公平性要求較高，非視訊模式可類比。

今年是108課綱學生升大學的第一年，教育部推動高中學習歷程，作為大學甄試的備審資料，要求各系第二階段，學測成績占分不能超過50%。

然而，全國教育產業總工會理事長林碩杰今天透過媒體群組指出，大學招聯會對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情訂定應變機制，確診、居家隔離等狀況無法參與二階甄試的考生，許多校系選擇取消面試，將占分分攤給學測、書面審查等其他項目。這樣的作法等同大幅調高學測、書審占比，其中學測的調幅又遠大於書審。

林碩杰擔心學測占分過高，將影響甄選精神，並違背108課綱自主學習的精神，呼籲教育部要求各校採線上面試，如果非要取消面試，書審占比可提高，但不要改變學測占比。

對此，教育部今天晚間以文字回應中央社指出，大學招生考試涉及重大升學權益，對面試公平性的要求與條件，非一般遠距教學或視訊模式可類比。

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教育部表示，招聯會從民國109年疫情爆發後就訂定「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，受疫情影響的考生，可採調整甄試項目及占分比的作法，如果達到錄取標準，會以外加名額錄取，不影響一般考生權益。

一名不願具名的大學招生主管接受中央社電訪表示，遠距面試有難度，教授會擔心找人代打、家人在旁給提示等狀況。過去雖有讓離島生遠距面試，但仍需到定點參與，由澎湖、金門等地學校布置場地和派員監考，受疫情影響的考生難以比照辦理。（編輯：謝雅竹）1110512