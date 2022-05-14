梅雨鋒面影響 南橫公路梅山向陽路段預警性封閉
2022/5/14 10:47（5/14 10:55 更新）
圖為1日南橫公路梅山口管制站前。（高雄市警察局六龜分局提供）
（中央社記者余曉涵台北14日電）梅雨鋒面報到，也影響省道交通狀況。公路總局說，南橫公路梅山口到向陽路段預警性封閉，預計16日下午5時解除。
梅雨鋒面報到，公路總局今天發出新聞稿表示，道路災情統計截至今天上午9時15分止道路預警性封閉計1處、道路災阻計1處。
道路預警性封閉為高雄市桃源區台20臨105線（雙向）0K到44K梅山口至向陽路段，預計16日下午5時解除預警性封閉。
道路災阻部分，公路總局說，花蓮縣秀林鄉台8線（雙向）114.6K到126K關原至洛韶路段，於4月26日路基流失無法通行，預計6月1日開放通行。
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公路總局說，將持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路總局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。（編輯：張芷瑄）1110514
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