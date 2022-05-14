大學醫牙科系甄試 確診者擬可隔離試場應試

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（中央社記者陳至中台北14日電）受到COVID-19疫情影響，大學二階甄試可取消面試並調整計分，但醫、牙、中醫系除外。教育部今天說，考量相關學系能提供相當保護措施，擬開放確診、居隔等考生，到隔離試場面試，方案已報請指揮中心審議。

大學甄選入學委員會日前公布「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）尚未解隔、居家檢疫、居家隔離等狀況的考生，可申請甄試應變方案。學系會以調整甄試項目及占分比例的方式因應，例如取消面試，以書審和學測成績決定是否達錄取標準，並採外加名額。

不過，上述機制排除醫學系、牙醫系、中醫系，這些學系著重面試、實作等等指定項目，例如牙醫系要考素描、雕刻，不能直接書審。許多學生擔心一旦確診，就只能跳過甄試、等考試分發，升學權益大受影響。

教育部今天以文字回應媒體指出，考量目前本土案例多是輕症、無症狀，且醫牙校系具備一定的醫療防疫能量，能提供相當的防疫保護措施，已研議開放確診等狀況的考生，到隔離試場參加甄選二階，目前正報請中央流行疫情指揮中心審議中。

教育部表示，醫牙校系須確保考生外出、抵達甄試場地等過程中，都不會與一般民眾接觸，且強化防疫隔離試場的規格。

至於非醫牙校系的確診考生，仍然不能外出應試，須採取消面試、調整占分等應變方案。學校準備的隔離試場，是提供給考試當天發燒、身體不適的考生使用。

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另外，教育部昨天召集大專防疫長開會，也授權各學系舉辦二階甄試時，如果發現試務人員具感染風險達一定比例，或是預計參加面試考生具感染風險達5％，在經由系級招生委員會審議後，可直接取消面試，讓所有考生改以學測、書審等項目決定是否錄取。

教育部要求學系若要啟動應變機制，最遲須在甄試日3天前公告，並逐一通知所有考生，維護應試權益。（編輯：卞金峰）1110514