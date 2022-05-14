大專協助確診生返家 交通費全額補助

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部近日邀集大專防疫長開會，宣布學校協助確診COVID-19、密切接觸的學生返家居家照護，將補助全額交通費，避免南來北往的學生負擔過重。

近期校園COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）案例增多，大專和中小學不同，學生往往來自全台各地，一旦確診或被匡列密切接觸，返家不能搭乘大眾運輸工具，交通費用動輒新台幣數千元，許多學生不願離開宿舍，導致學校安排困難。

教育部6日發函大專指出，學校如果確診師生在短期內急遽增加，宿舍容量難以承載，可暫停實體課程。昨天傍晚召開的大專防疫長會議中，也允許大專在符合宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距等3種狀況下，可全校遠距到學期末。

為協助大專確診、被匡列密切接觸的學生返家，教育部在昨天防疫長會議中也承諾，會提供返家的全額交通費用補助，由大學造冊申請。

另外，學校提供給輕症確診者居家照護的「照護宿舍」，原本每床補助1萬元，提高到2萬元，讓學校可以增聘人員，協助環境清潔消毒、清運廢棄物，以及建置遠距醫療看診等。

而學校如需請健康住宿學生配合短期內先移宿校外旅館，學校原則不得向學生收取旅館住宿費用，教育部部分補助每名學生每日1000元。（編輯：黃世雅）1110514