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陽明交大學生組志工團 設計校版疾管家防疫資訊

2022/5/10 17:22（5/10 17:41 更新）
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國立陽明交通大學成立志工團，關懷隔離學生，並設計陽明交大版疾管家LINE@機器人，提供校內防疫資訊。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月10日
國立陽明交通大學成立志工團，關懷隔離學生，並設計陽明交大版疾管家LINE@機器人，提供校內防疫資訊。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月10日
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（中央社記者許秩維台北10日電）因應校內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，陽明交大學生成立志工團，關懷隔離學生，並設計陽明交大版疾管家LINE@機器人，提供校內防疫訊息。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，醫學系學生洪辰昊、牙醫系學生朱軒立、生物資訊及系統生物研究所學生何家慈等人發起「行動愛校防疫總動員」，招募醫學、牙醫、公衛、護理、電機等系所的近30名學生成立志工團。

由具有醫療公衛背景的學生協助校內疫調流程，給予隔離中的學生適時關懷；電機資訊背景的學生則負責優化校內疫情通報系統，建置陽明交大版疾管家LINE@機器人，提供確診、快篩、校內疫情等資訊；另外也針對隔離中的學生，提供一對一疫情關懷志工服務。

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號召成立志工團的洪辰昊與朱軒立表示，近日身旁確診或隔離的同學增加，校園防疫工作沉重，自己有醫學相關背景，希望能發揮所長，所以與交大校區的同學共同發起這次活動，集結不同領域專業的學生，一同參與校園防疫。

陽明交大校方提到，目前全校約130多名教職員生確診，防疫資訊與疫情足跡全數公開於校園防疫專區網頁；校方也規劃資訊化防疫平台、篩檢亭與防疫宿舍，近日更在新竹交大校區啟動防疫專車，改裝校內中型巴士，協助接送師生前往採檢PCR並運送至安置宿舍。（編輯：李錫璋）1110510

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