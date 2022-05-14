全國高中教師甄選 36人隔離試場應試

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天舉辦111學年度公立高級中等學校甄選的筆試，除確診COVID-19不能應考外，其餘共有36人處於居隔等狀況，被安排到13間隔離試場應試。

教育部長潘文忠4月27日到立法院教育及文化委員會備詢時，時代力量黨籍立委王婉諭問及，全國教甄影響重大，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，許多人擔心若被匡列，恐失去應試機會。

潘文忠當場承諾，除確診者外，包括居家隔離、自主健康管理的考生，都會安排防疫措施應考。

教育部今天發出新聞稿指出，今天下午1時到2時40分在12所學校舉行的全國教甄，實際到考6518人，到考率89.72%，預計進入複試973人，名單預計於27日下午5時公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考量全國教甄一年只有一次，教育部安排「隔離試場」，事前與衛生福利部勾稽名單，加上自主通報，總計有44名應考人確診，13名居家隔離，31名自主防疫。確診者無法面試，已通知退費，其餘狀況則合計有36人，被安排到13間隔離試場應試。

今年全國教甄有51類科、322個職缺，初試的試題與答案已公布上網，應考人如果有疑義，可在15日上午6時前提出申請。相關資訊可參考教師甄選網站。（編輯：陳政偉）1110514