立院初審 類菸品按重量或支數從高課稅

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天初審通過菸酒稅法第7條條文修正草案，明定紙菸、菸絲、雪茄以外的其他菸品，應徵稅額按每公斤或每千支徵收新台幣1590元，從高課徵。

為保護兒少及青年健康權、維護國人健康，行政院於今年1月提出菸害防制法修正草案及菸酒稅法第7條條文修正草案，函請立法院審議。

鑑於國際間陸續推出新興菸品，例如加熱式菸草產品，因乏管理機制，導致有危害人體健康案例發生，為加強此類產品的管理，行政院版菸害防制法修正草案其中第4條規定，其他菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐，從高課徵。

基於租稅公平原則，配合菸害防制法修正草案相關規定，行政院版菸酒稅法第7條條文修正草案也一致性規範，明定其他菸品按計量單位「重量」或「支數」計算應徵菸酒稅額，從高課徵。

國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔，還有民進黨立委蔡易餘，以及台灣民眾黨立法院黨團也分有提出菸酒稅法第7條條文修正草案；多位立委的主張與行政院版相同。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查完竣菸酒稅法第7條條文修正草案，依照行政院版本通過。草案後續提報立法院會討論，院會討論前不須交由黨團協商。1110516