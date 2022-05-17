申請入學甄試2情況可啟動應變機制 須3日前公告

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（中央社記者許秩維台北17日電）大學申請入學甄試將於5月19日啟動，教育部近日發函，各系甄試試務人員具感染風險達一定比例或面試的考生具感染風險人數達5%，可啟動應變機制，並於甄試前3天公告。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，確診個案數逐日增加，教育部針對111學年度大學申請入學管道第2階段指定項目甄試的因應疫情應變機制、因應疫情調整授課模式、調度整備照護或隔離宿舍等事項，發函提醒大專院校預作防疫準備及應變措施。

教育部函文指出，大學招生委員會聯合會已規劃申請入學管道因應疫情應變機制，各系辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例或預計參加面試的考生具感染風險人數達5%時，經系級招生委員會審議通過即可啟動應變機制並取消面試，改由學生的學測及書審成績決定是否錄取。

若學系啟動應變機制，最遲於甄試日（不含）3日前公告，並逐一通知所有考生，維護所有考生應試權益；教育部也提醒，具感染風險的考生，若私自參加甄試，經查證屬實者，將取消甄試成績，並依傳染病防治法等法規進行後續處理。

在調整授課模式方面，教育部表示，若學校預估照護或隔離宿舍量能不足以安置校園確診或密切接觸者，可調整全校授課方式，採遠距教學至學期末，免通報教育部；學校也可授權授課教師與學生討論後，實施遠距教學至學期末，即使班上無確診個案或居隔者，也可比照前述程序辦理。

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考量學校宿舍多屬高度密集場所，教育部也請學校鼓勵及引導確診個案及密切接觸者以返家進行居家照護或居家隔離為原則；為協助確診學生及密切接觸學生返家，教育部也提供其返家全額交通費用補助，該補助可追溯到4月26日居家照護措施啟動日，如學生有困難，請學校先行墊付。

教育部指出，學校針對在外無住所的境外生、離島生、無同住家人可接送、家中或校外賃居處未符防疫規定等的輕症確診或密切接觸的學生，應整備照護或隔離宿舍協助安置；提供輕症確診者居隔的照護宿舍補助，由新台幣1萬元提高至2萬元，以利學校增聘衛保人員或發給照護工作人員津貼、環境清消、感染廢棄物清運、建置遠距醫療看診等開支。（編輯：張芷瑄）1110517