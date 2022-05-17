桃機公司出席ACI亞太區理事會 掌握疫後復甦

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國際機場協會亞太區第33屆理事會17日在新加坡舉行，桃機公司總經理但昭璧（2排左2）以理事身分與會並提供建言。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年5月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）國際機場協會亞太區第33屆理事會今天在新加坡舉行，針對疫情現況、機場淨零排放、及智慧機場等議題進行討論。桃機公司總經理但昭璧以理事身分與會並提供建言。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，國際機場協會亞太區（Airports Council International Asia-Pacific）第33屆理事會今天在新加坡舉行，理事會主席新加坡樟宜機場總裁李紹賢表示，亞太區是國際機場協會各分會中幅員最遼闊區域，隨著各國陸續調整邊境檢疫政策，理事會將提供必要數據分析等資料，協助恢復。

理事會分析，目前亞太區整體運量平均較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前恢復了30%，不過各國機場仍然遭遇許多挑戰，前三項分別為健康文件檢查46%、人力資源限制21%、機場端Covid檢測12%等。

去年4月獲選為亞太區15名理事之一的桃園國際機場公司總經理但昭璧在會中建議，國際機場協會（ACI）可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施建議，提供各國政府參考，消除旅客疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行信心，提升國際旅行意願。

針對機場淨零排放或碳中和，但昭璧在會中指出，建立排放清冊是個好方法，他也分享桃園機場依據國際民航組織（ICAO）規範計算經驗，更指出繼續推動機場智慧化將可有效協助達成減碳目標。藉由數位科技，機場管理者可更有效率地管理作業、調度資源，相關減碳措施也可同時進行更有效實施與監控。

但昭璧說，透過積極參與相關論壇與工作會議，桃機公司將持續與各國機場交流最新發展策略和營運趨勢，並運用於提升桃機服務品質。

桃機公司表示，ACI為跨國性機場組織，共有717個會員、分布於185個國家、營運機場達1950座，總部設於加拿大蒙特婁，並設有5個地區分部，包括非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲/加勒比海及北美洲。（編輯：方沛清）1110517

國際機場協會亞太區第33屆理事會在新加坡舉行，桃園國際機場公司總經理但昭璧（右）出席並在會中建議，國際機場協會（ACI）可以提出對於國際旅客之一致性管制與檢疫措施的建議，提供各國政府參考，消除旅客的疑慮和困擾，重振旅客對航空旅行的信心。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年5月17日