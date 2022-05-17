i郵箱服務更多元 新增衣物送洗及取件

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中華郵政公司17日宣布i郵箱的多元新服務，即日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，提供民眾快速便捷的衣物送洗及取件服務。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中華郵政公司今天宣布新增i郵箱服務，即日起與U-Wash速喜樂美式洗衣合作，提供民眾快速便捷的衣物送洗及取件服務。

中華郵政今天在例行記者會介紹i郵箱的多元新服務，民眾可於「速喜樂線上預約」APP，選擇透過郵局i郵箱將待洗衣物或床組送至速喜樂各門市，洗滌烘乾與摺整後，再回送至民眾指定取件i郵箱，提供民眾快速便捷的衣物送洗及取件服務。

中華郵政表示，透過i郵箱送洗衣物，以次計費，每次收費含運送是新台幣420元，根據速喜樂的估算，i郵箱最大儲格大約可容納6公斤的衣物。

中華郵政建議，使用速喜樂送洗服務前，先下載「速喜樂線上預約」APP，選擇「洗衣床組收送服務」，即可取得i郵箱寄件的郵件號碼及驗證碼，將衣物或床組包裝妥當攜至任一i郵箱時，選擇「特約戶寄件」功能，掃讀APP顯示的郵件QR Code列印託運單，並依i郵箱螢幕指示操作，將衣物置入儲格，就可輕鬆完成寄件，送洗全程零接觸。

中華郵政目前在全台布建超過2400座i郵箱，整合物流、金流及資訊流功能，為全台規模最大的智慧物流設備網絡，具24小時全年無休自助取、寄郵件特性，吸引諸多業者異業結盟。

中華郵政指出，i郵箱目前合作項目涵蓋二手物資交換、網購寄件、拍賣取寄件、物資捐贈、物流業者宅轉箱、代收貨款及環保回收（如：咖啡膠囊）等，今天起新增衣物送洗。

中華郵政統計，今年1至4月，i郵箱寄件、取件共144萬件，比去年同期成長22%。（編輯：張雅淨）1110517