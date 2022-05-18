抗疫口服藥擴大釋出 將配送集檢所、防疫旅館

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）國內COVID-19口服抗病毒藥物用量持續增加，指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天分析，可能與給藥流程順暢、領藥布點增加有關，加強版集中檢疫所、防疫旅館收住的確診者經醫師評估需要用藥時，也將可原地領藥。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共開出3304人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，超越16日的3182人份，創下單日新高，其中輝瑞藥廠Paxlovid共2874人份、默沙東藥廠莫納皮拉韋（Molnupiravir）430人份，今年以來累計開立1萬5203人份，包括1萬1328人份Paxlovid及3875人份莫納皮拉韋。

王必勝表示，從5月16日至17日口服抗病毒藥物每日領用情形，可以發現口服抗病毒藥用量大幅增加，將維持口服藥物供給順利，以利讓需要用藥的病人在黃金時間內服用。

加強版集中檢疫所、防疫旅館收住的確診者，將可就地獲得口服藥，王必勝說，加強集中檢疫所、加強防疫旅館都有主責醫院負責，將了解入住者是否適合用藥，若符合用藥對象資格，將由主責醫院醫師視訊看診，並配送藥物到集中檢疫所，再將藥物發給民眾。

細分Paxlovid及莫納皮拉韋兩款藥物開立數量，昨天莫納皮拉韋用量不增反減；對此，指揮中心指揮官陳時中回應，藥物使用本就是時高時低，若將時間軸拉長至一週分析，每日開立數量都很平均；至於可用於治療中重症患者的瑞德西韋注射劑，已有新採購份量，新一批藥物到貨就會儘速配發。

陳時中呼籲，傳染病高峰期間，希望民眾多尊重醫療專業，醫療量能平時就滿，如今傳染病流行期一來，量能自然更吃緊，若能尊重醫療判斷，輕重症分流收治做得好，對疫情控制就能更有幫助。（編輯：陳清芳）1110518