移工留才方案華語測驗名額不夠 勞動部協調加開

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）因應國內缺工，移工留才久用方案於4月底上路，多名立委今天質詢，方案綁定家事類移工須通過國家華語測驗，但測驗名額僧多粥少，勞動部長許銘春今天允諾，會協調加開名額。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」等進行專題報告並備質詢。

國民黨立委張育美、林為洲以及民進黨立委蘇巧慧今天都質詢指出，政府推動移工留才久用方案，規劃在2030年前，在台資深移工可達8萬人，但卻接獲許多民眾反映，國家華語測驗的報考名額相當少、根本報不到。

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蘇巧慧指出，移工留才久用方案綁定，家事類移工必須通過國家華語測驗，但翻開舉辦場次日程表估算，即便算入加開場次，今年名額也僅有約2000名。

對此，許銘春表示，針對國家華語測驗報考名額不夠，近日會邀請教育部等單位召開工作小組會議，根據估算，即將滿年限14年的家事類移工約有7000多人，會先調查這些移工的需求，後續協調教育部加開場次。（編輯：陳仁華）1110519