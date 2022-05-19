中小企業怎麼碳盤查 環保署公布新指引

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）政府擬定2050年淨零碳排，碳盤查是企業淨零基本功，環保署今天發布碳盤查指引，提供不同需求者瞭解盤查及執行方法，讓企業掌握自身排放情形，作為減量依循。

因應氣候變遷，全球多個國家提出淨零排放目標與時程，環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室兼主任蔡玲儀今天在記者會中表示，減碳首要的工作就是進行碳盤查，可以藉由盤查結果找到排放熱點，進一步解析、發掘具有減量潛力的部分，再據以推動相關減量作為。

蔡玲儀表示，環保署過去有溫室氣體盤查登錄作業指引，但僅針對大型排放源，如今新版的指引增加了對中小企業自行展開盤查的協助，環保署也規劃從6月開始與地方環保局合作，分區舉辦多場說明會向中小企業說明。

根據環保署公布的「溫室氣體排放量盤查作業指引」，蔡玲儀指出，指引內容分為3篇，第1篇為認識溫室氣體盤查，將介紹何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查以及盤查有哪些規範、盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登錄或揭露。

第2篇則是開始盤查，讓使用者依照各自盤查需求，開始進行盤查。蔡玲儀說，由於盤查作業所使用的數據與資訊來自公司各個部門，因此建議企業內部先有高階主管召開起始會議，以確保盤查作業順利推動。

蔡玲儀提到，第2篇以中小企業為主，介紹盤查範圍邊界設定、有哪些排放源（範疇）、如何使用環保署或經濟部網站建置的排放量計算工具，考量有盤查需求的中小企業主要為製造業及服務業，因此這篇也以製造業、金融業及連鎖零售業盤查範例，方便使用者學習瞭解。

第3篇則是環保署公告應盤查登錄大排放源適用的盤查作業程序。

蔡玲儀表示，企業可以自己參照指引動手做盤查，如果是屬於環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經查驗機構查證，盤查指引已經公布在環保署事業溫室氣體排放量資訊平台，供各界使用。（編輯：管中維）1110519