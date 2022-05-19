高中職完全免試放榜 錄取率88.45%

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（中央社記者陳至中台北19日電）111學年度高中職「完全免試入學」今天放榜，共錄取7096人，錄取率達88.45%。另有多所職業學校，還要再讓考生撕榜，後續才會公告錄取結果。

教育部發布新聞稿指出，「完全免試入學」不採計國中教育會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取。

111學年度共有單點型學校50所釋出名額，區域型則包括基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區72校，合計122校。

今天上午11時起，各校網站陸續公告放榜結果，根據教育部統計，報名學生共8023人，錄取7096人，總錄取率為88.45%。

教育部建議錄取學生，可在報到前運用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月16日依簡章規定時間完成報到手續。

教育部提醒，「完全免試入學」雖不採計會考成績，但設有發放獎學金條件，且高中職也要瞭解學生的學力狀況，因此錄取考生仍應參加5月21日、22日的國中教育會考。（編輯：管中維）1110519