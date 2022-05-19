更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

廖老大訂餐廳臨時取消遭拒 消保官：業者可求償

2022/5/19 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）網紅「廖老大」日前表示，他先前付定金訂餐廳，因故臨時取消，業者卻稱不能取消、定金不符合成本，他要對方「不然你報警」；消保官表示，業者若認為有損失，可以檢具證據提告求償。

被稱為「廖老大」的汽車零件商廖志賢，因自費改裝的「打龜號」，以8.72秒成績拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢平時常在臉書上直播聊時事，幽默與在地性格，引起許多網友追蹤。

廖志賢日前在直播中提到，他先前為慶祝母親節，請助理訂一家餐廳料理，價格約新台幣4萬8000元，並先支付6000元的定金，但當天因廖志賢的岳母已準備料理，因此打電話向餐廳取消用餐。

業者卻表示「食材都準備好了、不能不來」，並說先前付的定金，不符合食材成本。廖志賢則說：「不然你報警，定金是你定的，不是我討價還價開的，我不能去就收走定金沒關係。」相關議題引發網友議論。

台中市主任消保官康馨壬告訴中央社記者，依據「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，業者最高可以收取20%的定金，在本案中最高可以收取9600元，當天訂桌若取消，可以沒收全額定金，但若原先定金就約定為6000元，事後也不能提高收取定金金額。

康馨壬指出，若業者認為沒收的定金，不足以支應損失，可以檢具相關證據，到法院提告向消費者求償。

執業律師李學庸說，若業者要提告損失，必須舉證因為這場特殊的餐會，所準備的食材，無法用在其他消費者身上，要證明損失達到4萬8000元，才能要求消費者將尾款付清，在舉證實務上較為困難。

李學庸指出，再用誠實信用原則來看，業者已收取6000元的違約金，且消費者也有提前通知取消，提告求償是否符合公平原則，必須由法官來判斷。（編輯：謝雅竹）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族