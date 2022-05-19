廖老大訂餐廳臨時取消遭拒 消保官：業者可求償

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（中央社記者蘇木春台中19日電）網紅「廖老大」日前表示，他先前付定金訂餐廳，因故臨時取消，業者卻稱不能取消、定金不符合成本，他要對方「不然你報警」；消保官表示，業者若認為有損失，可以檢具證據提告求償。

被稱為「廖老大」的汽車零件商廖志賢，因自費改裝的「打龜號」，以8.72秒成績拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢平時常在臉書上直播聊時事，幽默與在地性格，引起許多網友追蹤。

廖志賢日前在直播中提到，他先前為慶祝母親節，請助理訂一家餐廳料理，價格約新台幣4萬8000元，並先支付6000元的定金，但當天因廖志賢的岳母已準備料理，因此打電話向餐廳取消用餐。

業者卻表示「食材都準備好了、不能不來」，並說先前付的定金，不符合食材成本。廖志賢則說：「不然你報警，定金是你定的，不是我討價還價開的，我不能去就收走定金沒關係。」相關議題引發網友議論。

台中市主任消保官康馨壬告訴中央社記者，依據「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，業者最高可以收取20%的定金，在本案中最高可以收取9600元，當天訂桌若取消，可以沒收全額定金，但若原先定金就約定為6000元，事後也不能提高收取定金金額。

康馨壬指出，若業者認為沒收的定金，不足以支應損失，可以檢具相關證據，到法院提告向消費者求償。

執業律師李學庸說，若業者要提告損失，必須舉證因為這場特殊的餐會，所準備的食材，無法用在其他消費者身上，要證明損失達到4萬8000元，才能要求消費者將尾款付清，在舉證實務上較為困難。

李學庸指出，再用誠實信用原則來看，業者已收取6000元的違約金，且消費者也有提前通知取消，提告求償是否符合公平原則，必須由法官來判斷。（編輯：謝雅竹）1110519