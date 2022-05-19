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苗栗高中、國中小5/23起連5天 採遠距教學

2022/5/19 19:22（5/19 19:37 更新）
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（中央社記者郭宣彣苗栗縣19日電）苗栗縣政府今天表示，為降低學生染疫風險，從5月23日起至5月27日止，高中、國中、國小皆停止到校上課，採遠距教學。

苗栗縣長徐耀昌透過新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，為降低染疫風險，苗栗縣高中、國中、國小，從5月23日起暫停實體課程至5月27日，學校改採線上遠距教學並啟動線上教學計畫。

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教育處指出，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學。另外，針對學童在家無人照顧、或在家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐。

教育處表示，學生若有行動載具需求，可向學校申請借用。此外，高三及國三學生得以線上教學至各校的畢業典禮前1天。至於，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。（編輯：張銘坤）1110519

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