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校務會議學生代表占1/5 私校工會：有助校園民主

2022/5/20 18:01
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（中央社記者陳至中台北20日電）立法院19日初審通過大學法部分條文修正草案，提高校務會議學生代表比例，從1/10改為1/5。私校工會今天肯定此舉有助校園民主，但也提醒要提升學生公民意識，健全自治組織。

立法院教育及文化委員會19日併案審查朝野立委所提大學法部分條文修正草案，朝野立委和官員對全數條文達成共識，全案不須交由黨團協商，順利通過初審、送入院會。

其中外界關注的大學校務會議學生代表人數，現行法規是不得少於1/10，立委提出的修法版本包括1/4、1/5，教育部原先建議1/8，經過一番討論，昨天初審通過的版本，規定學生代表應經選舉產生，且人數不得少於全體會議人數1/5。

對於立院初審結果，部分媒體報導，有大學校長擔心會影響校務會議運作，醞釀要串連反對。全國私校工會理事長尤榮輝則透過社群媒體告訴中央社記者，校務會議代表比例提高，將增加學生參與校務，是促進校園民主的重要改革。

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尤榮輝表示，學生是大學的主體，也是教育的最大利害關係人，理應在校務會議中有更多席次。過去學生席次太少，很多私立大學只把學生當花瓶或邊緣人，不重視學生意見，在會議中屢屢通過不利學權的制度。提高比例後，可望改善學權被侵害的狀況。

不過尤榮輝也提醒，增加席次只是形式民主，關鍵還是要提升學生公民意識，鼓勵學生關心自身權益、積極參與和監督校務。大學也應協助健全學生自治組織，不可任意干預或企圖掌控。（編輯：陳政偉）1110520

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