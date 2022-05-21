輝瑞兒童疫苗屏東25日起接種 完整施打時程一次看

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）本土疫情確診數增加，家長憂心兒童保護力不足。屏東縣政府表示，輝瑞兒童疫苗24日到位，25日起在屏東4家醫院、26日至28日在33鄉鎮衛生所可接種；30日展開校園施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，屏東縣政府今天新聞稿表示，輝瑞兒童疫苗將於24日到位，25日起分別在寶建醫院、高雄榮總屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院等4家院所開設5至11歲輝瑞兒童疫苗門診，家長可選擇就近醫院施打。

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接著26、27、28日在全縣33鄉鎮市衛生所，加開5至11歲兒童疫苗門診，也提供輝瑞兒童疫苗施打，民眾可就近洽詢各衛生所。

另外，輝瑞兒童疫苗屏東校園施打作業，將在30日展開，學校已發出接種須知及評估意願書，家長詳閱相關注意事項，也可選擇在校園接種。屏東縣今天新增2265例確診個案，依縣府統計，以屏東市569例最多，其次為東港鎮230例。（編輯：孫承武）1110521