吳德榮：24至28日梅雨旺盛 防劇烈天氣變化

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象專家吳德榮表示，今天至28日滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今、明2天中南部需注意較大雨勢；24至28日再加上西南季風增強滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，影響範圍擴大，防劇烈天氣變化。

根據中央氣象局網站資訊，今天華南雲雨區東移，水氣逐漸增多，北部及東半部地區有短暫陣雨，其它地區為多雲，午後留意南部地區及中部山區有短暫陣雨；白天高溫北部及東半部為攝氏23至27度，中南部為28至31度，體感舒適至溫暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至28日滯留鋒在台灣附近南北徘徊。今、明2天滯留鋒結構比較鬆散，各地有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24至28日西南季風逐漸增強，加強滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍擴大，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨及累積的致災性降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，西南風迎風面的中南部易有強對流發展、伴隨劇烈天氣，未脫離多雨型態；背風面的北部、東半部天氣炎熱。

吳德榮提到，31日滯留鋒將再度靠近台灣。不過，期末3天已是科技的極限，各國模式模擬有不小的差異，需持續觀察。（編輯：戴光育）1110522