汰舊機車碳權交易平台 5月底上線

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今年推動民眾淘汰老舊燃油機車並購買電動機車，可取得減碳憑證，並媒合有需求的業者進行交易，交易平台預計5月底上線，交易價格不得低於新台幣1000元，目前竹科已開價1500元。

行政院環境保護署今年推行淘汰民國96年6月底之前出廠的燃油機車、並購買電動機車，除了可獲得2000元汰舊補助，還可獲得「減碳憑證」，減碳憑證交易價格由需要抵減溫室氣體排放量的事業單位購買，價格不得低於1000元。

環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室兼主任蔡玲儀表示，機車汰換獎勵的平台預計5月底會上線，這是鼓勵民眾淘汰老舊機車、換電動車取得憑證後，環保署去媒合有減碳需求的業者，供給方是一般民眾，與國際上碳交易平台不太相同。

蔡玲儀提到，「氣候變遷因應法」日前於立法院完成初審，目前盤點有些子法較急迫、會優先訂定，如效能標準、增量抵換機制、產品碳足跡計算、碳捕捉封存、自願減量額度的帳戶管理及交易平台等；而機車汰換獎勵平台不會與碳交易平台通用。

蔡玲儀進一步說明，碳交易平台設計是有限定買、賣的對象，必須要有減量需求者才能進入平台交易，若沒有任何需求就不可以加入，避免炒作。

環保署日前表示，已經收到竹科管理局的申請計畫，預計分2年購買10萬輛電動機車的減碳憑證，每張1500元，最快上半年就可上路。

蔡玲儀說，目前除了竹科購買電動機車的減碳憑證外，也陸續有其他業者參與，正在進行簽約程序，會在平台上線時一併說明。（編輯：張芷瑄）1110522