疫情影響農漁會信用部貸款還款 可申請展延

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農金局今天表示，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，農漁會信用部對於受疫情影響有還款困難的借款人，受理貸款本金或利息展延，期限由今年6月底延至明年6月底止。

因應疫情持續延燒，農金局說明，為減輕借款人的債務負擔，已先後在109年2月24日、7月1日、12月31日、110年5月27日及12月3日，函請農漁會信用部對受疫情影響還款有困難者，就個人貸款，包括房貸、車貸、消費性貸款等，提供本金或利息展延3至6個月，且展延期間免收違約金及延遲利息。

農金局並說，但是目前相關協助措施的受理期限將於6月底到期，考量疫情對部分民眾的經濟活動及債務償還能力仍有影響，農金局今天再次通函農漁會信用部，將上述協助措施的受理申請期限延長至112年6月底止。

農金局提醒還款有困難者，可在112年6月底前向農漁會信用部申請貸款展延，如果之前已經申請過的民眾，仍持續受疫情影響，也可在上述期限內再次提出申請。

農金局統計，截至111年5月19日，已核准展延貸款計4456戶，金額新台幣282億元。（編輯：陳清芳）1110523