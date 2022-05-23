憂高中職校長遴選淪為喬志願 全教總籲監院調查

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（中央社記者許秩維台北23日電）全教總今天表示，國立高中職校長遴選機制已淪為喬志願的協調會，呼籲監察院調查並懲戒相關違失人員。教育部回應，辦理國立高中職校長連任及轉任，均依規定辦理。

全國教師工會總聯合會前往監察院陳情，全教總理事長侯俊良指出，中小學校長遴選是希望透過公開遴選方式，為學校找到優秀校長，但近年來國立高中職校長遴選機制，幾乎已淪為替校長找出路的協調會。

全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方提到，全教總先前曾揭露某協會以協調方式，喬到「一個蘿蔔一個坑」，讓每個出缺學校僅有1名校長候選人，以提高校長轉任的成功率，根本鑽遴選制度的漏洞。

針對遴選制度亂象，侯俊良表示，利用職權喬志願，損害學校權益，而國教署消極以待、坐視情況惡化；為確保國立高中校長遴選精神，並維護出缺學校權益，全教總因此向監察院陳情，要求調查並懲戒相關違失人員。

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教育部以文字回應中央社記者，依高級中等教育法規定，參與遴選的現職公立高中校長應接受辦學績效考評，經遴選會考評結果績效優良者，可在同一學校連任1次或優先遴選為出缺學校校長。

教育部指出，若校長於校長遴選委員會中未獲同意連任或轉任，則可選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師；教育部辦理國立高中職校長連任及轉任程序，均依相關規定辦理。（編輯：管中維）1110523

全國教師工會總聯合會23日前往監察院陳情，理事長侯俊良（中）指出，近年國立高中職校長遴選制度已經偏頗，形成「為校長選學校」，不應一個學校被喬到只有一名校長參加遴選。中央社實習記者陳亮至攝 111年5月23日