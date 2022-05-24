鋒面及西南風影響 午後西半部、東北部防局部大雨

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局表示，受到梅雨鋒面及西南風影響，西半部、東北部今天下午至明天可能會有局部性大雨，傍晚至晚上北部地區可能出現局部性豪雨；27日前西半部、東北部都有大雨發生機會。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享定量降雨預報圖，主要看「顏色」代表的累積雨量，出現黃色以上，感覺的雨勢就會很顯著；其次看分布，北部近海有相對明顯訊號，但最主要雨區還是在山區。

鄭明典說，實際的對流性降雨分布不會這麼均勻，所以要隨時注意雷達回波，在雨區活動要小心。

氣象局預報員伍婉華表示，今天上午梅雨鋒面在台灣北部近海，另外西南風帶來暖濕水氣，加上中南部地區午後熱對流，今天到明天西半部、東北部、澎湖、金門、馬祖易有陣雨或雷雨。

伍婉華解釋，在鋒面影響期間並不會一直下雨，而是當鋒面中的對流雲系移入才會有降雨情況；須注意是否有旺盛的對流雲系，會造成閃電、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

伍婉華提醒，預計西半部、東北部在今天下午至明天可能會有局部性大雨，今晚傍晚至晚上可能會有短延時強降雨，北部地區可能出現局部性豪雨，類似天氣型態可能持續到明天。

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伍婉華指出，明天至27日受鋒面在台灣上空影響，各地會有陣雨或雷雨，西半部、東北部仍然會有局部大雨；28日鋒面向北移動，台灣主要受西南風影響，天氣逐漸好轉，氣溫回升，中南部迎風面容易有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地則是午後雷陣雨，有機會看到陽光。

溫度方面，伍婉華說，今天白天高溫部分，北部、東北部約攝氏26度，中南部仍有30度；低溫部分，北部、東北部約21、22度，花東、中南部地區約23、24度。（編輯：陳仁華）1110524