6家鋼鐵業申請鬆綁輪班間隔 勞動部31日討論

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部過去曾放寬16家鋼鐵公司鬆綁輪班間隔至8小時，近日又有6家鋼鐵公司提出申請，勞動部預定31日下午召開勞動基準諮詢會線上會議，若通過鬆綁，預估適用人數再增1700多人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，31日將召開勞動基準諮詢會議，討論經濟部函送6家鋼鐵公司申請讓輪班人員在因應天災、事變或突發事件時輪班間隔能縮短至8小時。

這6家鋼鐵公司包含春雨工廠股份有限公司、豐興鋼鐵股份有限公司、建順煉鋼股份有限公司、廣泰金屬工業股份有限公司、慶欣欣鋼鐵股份有限公司、燁興企業股份有限公司。

黃維琛表示，勞動部過去曾放寬16家鋼鐵業在同樣情況下鬆綁工時規定，這次討論的6家公司，包含勞、資雙方都認同因排班需求會有人力調度困難，因此希望能放寬鬆綁。

黃維琛指出，這次申請案預估適用人數為1700多人，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，勞動基準諮詢會將採線上辦理、視訊徵詢勞動基準諮詢委員的意見。（編輯：管中維）1110524