疫情加戰爭船員缺很大 7大航商搶人大作戰

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球海運逆勢成長，加上俄烏戰爭影響，船公司都面臨船員嚴重不足問題，航港局推出「海員新星培育計畫」，台灣7大航商都來搶人。

航港局今天舉行「海員新星培育計畫」MOU簽署儀式，這是航港局首次結合社會團體、海運業者、海事院校及政府部門共同合作，盼促進台灣海運產業人才培育，同時兼顧社會公益。

長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運、世邦海運等7大航商，全力支持「海員新星培育計畫」，今天也都派人出席MOU簽署活動。

陽明海運董事長鄭貞茂致詞時坦言，現在航商缺船員情形非常嚴重，船公司都在搶人大作戰，希望更多台灣年輕人投入海運業，現在船員平均待遇每個月有新台幣8萬到9萬元，船長有30多萬元，是高收入的工作，每年約有3個月休假時間，有愈來愈多女性加入。

鄭貞茂說，現在的海運業和以往大家的想像很不一樣，有如海上的高科技業，一艘貨櫃船都是幾億美金，有現代化設備，船員的工作環境舒適，不但有自己的專屬房間，船上也有撞球室、健身房，也提供5G通訊服務，船員每天都可和家人視訊。

陽明海運船務部協理李德仁曾擔任過船長，他說，全世界的船公司一直都缺船員，疫情後缺口變大，尤其俄烏戰爭開打後，情況更嚴重，因為全球約15%的船員來自烏克蘭及俄羅斯。

航港局分析，現在船員吃緊，主要是因為各國疫情管制，導致船員上下船會有檢疫問題、疫苗接種問題，且不得任意下船休息，船員上船意願低，航商較難立即找到船員；另大型航商因預期後續貨運需求大，開始建造新船，勢必造成後續船員的需求量增加，所以積極布局，與海事學校合作培養船員，以利後續營運需求。

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航港局長葉協隆說，「海員新星培育計畫」將透過博幼基金會，優先鼓勵輔導偏鄉及原鄉弱勢家庭學生，提供高中職、大學到就業一條龍輔導，除學雜費及住宿費外，還加碼生活津貼，每年補助最高可領新台幣10萬元到18萬元，讓偏鄉學生有翻轉人生的機會。

葉協隆說，這項計畫開始於船員培育向下扎根，國中畢業學生就讀海事學校也可受惠，同時也鼓勵輔導家庭家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，可上船工作，改善家庭環境。（編輯：張芷瑄）1110524