屏東獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗到貨 25日起開打

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）國內本土疫情變化快，家長憂心兒童保護力不足，COVID-19疫苗詢問度跟著提升。屏東縣政府今天表示，獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗今天已到貨，25日起開打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診數增加，屏東縣政府今天發布訊息表示，縣內6至11歲在上一輪疫苗施打率約34%，今天已獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗，新一輪的5至11歲兒童疫苗施打，在25日就會開打。

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屏東縣府指出，25日起開設5至11歲兒童疫苗門診，寶建醫院為下午2時至傍晚5時，可施打名額60人次；高雄榮民總醫院屏東分院為下午1時30分至下午3時30分，可施打名額250人次；輔英醫院為下午2時至下午4時，可施打名額300人次；恆春旅遊醫院為下午2時至下午4時30分，可施打名額150人次。

另外，26、27、28日在全縣33鄉鎮市衛生所，加開5至11歲兒童疫苗門診，也提供輝瑞兒童疫苗施打，民眾可就近洽詢各衛生所；30日在校園展開輝瑞兒童疫苗施打，學校已發出接種須知及評估意願書，家長可選擇在校園接種。（編輯：戴光育）1110524