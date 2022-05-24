更多編輯台推薦新聞：
清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起
國際

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中謝氏早點老闆娘居隔未戴口罩現身店內 衛生局：最重罰30萬
首頁 / 生活

屏東獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗到貨 25日起開打

2022/5/24 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）國內本土疫情變化快，家長憂心兒童保護力不足，COVID-19疫苗詢問度跟著提升。屏東縣政府今天表示，獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗今天已到貨，25日起開打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診數增加，屏東縣政府今天發布訊息表示，縣內6至11歲在上一輪疫苗施打率約34%，今天已獲配1萬劑輝瑞兒童疫苗，新一輪的5至11歲兒童疫苗施打，在25日就會開打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣府指出，25日起開設5至11歲兒童疫苗門診，寶建醫院為下午2時至傍晚5時，可施打名額60人次；高雄榮民總醫院屏東分院為下午1時30分至下午3時30分，可施打名額250人次；輔英醫院為下午2時至下午4時，可施打名額300人次；恆春旅遊醫院為下午2時至下午4時30分，可施打名額150人次。

另外，26、27、28日在全縣33鄉鎮市衛生所，加開5至11歲兒童疫苗門診，也提供輝瑞兒童疫苗施打，民眾可就近洽詢各衛生所；30日在校園展開輝瑞兒童疫苗施打，學校已發出接種須知及評估意願書，家長可選擇在校園接種。（編輯：戴光育）1110524

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族