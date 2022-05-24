花蓮慈濟醫院代訓 助史瓦帝尼提升孕產婦嬰兒照護

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）來自史瓦帝尼的5名助產師今天到花蓮慈濟醫院，展開為期3個月，以婦產科、小兒科、護理部為重點的醫療訓練計畫，有助提升當地孕產婦及嬰幼兒的健康照護。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，花蓮慈院於2017年成為國合會「公衛醫療專案計畫合作醫院」，加入「友好國家醫事人員訓練計畫」，積極推動非洲友邦醫療保健功能提升計畫。

從2019年受邀參加「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（二期）」，花蓮慈濟醫院已培訓11名醫事人員，包含2名醫師、5名護理師及助產師、3名社區健康管理經理、1名國合會台灣赴史技師等；但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球，2020年的醫事人員代訓因此延期到今年才重啟。

花蓮慈濟醫院長林欣榮指出，疫情期間讓醫療院所多了一大挑戰，雖然暫緩史瓦帝尼醫事人員來台的代訓課程，但是與史瓦帝尼仍有交流，包含在2020年初對方口罩短缺時，贈予1萬片口罩。

曾到當地協助超音波儀器教學的婦產部生殖醫學中心主任陳寶珠說，今年政府重新開放外籍醫事人員來台代訓，希望學員們在花蓮慈濟醫院學習最新的新生兒急救與早產兒照護技術，回國之後能搶救更多寶貴的生命。

這次學員主要在婦產科、小兒科、護理部學習，重點為加強實務臨床見習和強化超音波及正壓呼吸器操作，其中產科部分會帶學員一起看門診，學習在產房裡辨別緊急狀況及嬰兒急救等。

根據世界衛生組織2018年年報顯示，史國孕產婦死亡率為389人/每10萬活產數，新生兒死亡率為21.4人/1年內每千名活產嬰幼兒，嚴重影響史國人民健康。（編輯：陳仁華）1110524