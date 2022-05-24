消費者因疫苗3劑令解約 消基會：健身業不應收費

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圖為民眾持疫苗施打證明到台北市信義區一處健身俱樂部運動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）消基會今天表示，中央流行疫情指揮中心4月22日宣布健身運動等業別，須打滿3劑COVID-19疫苗才能進入，是消費者提出請假、解約的法定理由，屬於不可歸責雙方事由樣態，業者不應收費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不時發生健身房的消費糾紛，消費者文教基金會今天召開「3劑令衍生健身中心退費糾紛」記者會，會中做出以上主張。

消基會秘書長徐則鈺說，指揮中心原先規定八大行業消費者須打滿3劑疫苗，方能入內，4月22日宣布新增「遶境、進香團、旅遊團和進入健身房運動」的人適用，衍生消費者欲請假、終止契約時被收費、扣款等糾紛。

向消基會申訴的陳先生今天現身質疑，沒有打滿3劑疫苗的人不能進入，健身業者卻照樣收費。他主張，消費者可以辦理暫停會籍，且不需要支付任何費用。

另一位李小姐透過視訊指出，她跟先生各繳1個月新台幣1288元會費，並購買課程，3劑令上路後，她本人因為打完第1劑身體不適，取得醫師證明不適合再施打，她的先生是大學理科教授，對打第3劑有所保留；因為不能進健身房，兩人想辦理請假暫停會籍，卻被要求收手續費599元，且會籍停止不能回溯至4月22日起並扣會費。

李小姐並說，為此，有跟類似處境消費者一起找消保官協助，也請立委幫忙並召開過協調會，會中消保官明確指出消費者不用付599元，但是業者引述體育署的指引為根據、不予理會，並說除非政府願意補助業者。

消基會還提供另一個申訴消費者徐同學的案例，徐同學想申請暫停會籍，卻被業者發簡訊通知欠繳4月份的月費，以及必須附上學生證及註冊收據。消基會董事長黃怡騰說，業者就是東刁難、西刁難。

徐則鈺分析，消費者若想解約，須參照行政院教育部體育署發布的Q&A指引，其中第10點規定是可歸責於消費者事由，最多可扣手續費6000元；但消基會認為指揮中心的3劑令即為請假、終止契約法定理由，怎可歸責於消費者，應依第11點有關不可歸責於雙方規定辦理，將未到期餘額退費，不得收取手續費、違約金等費用。

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黃怡騰補充，現行法規沒有強制國人有接種疫苗的義務，打了疫苗，其實一樣會感染、傳染他人，未接種者的基本權益應受公平保障，且疫苗是依「緊急使用授權（EUA）」提供施打，施打者需承受風險，民眾有個人理由、健康因素，自然可免予施打。

他說，消基會認為3劑令即是阻止消費者行使契約權利的法定理由，法律上不可歸責於消費者，同時也對業者營運不利，呼籲政府應檢視是不是該取消。（編輯：陳清芳） 1110524