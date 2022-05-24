台電2022節電活動開跑 推廣節電成為生活態度

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台電24日舉辦2022節電啟動記者會，台電女籃郭佳紋、男排林宜暉化身「節電大使」，帶領4位球隊當家球星，穿上呼應潮流風格服裝登台走秀，展現節電也可作為生活潮流與態度。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月24日

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台電去年全國住宅總節電量創近年新高，省下約15億度，相當於近40萬戶家庭全年用電量。台電今天宣布2022節電活動正式啟動，邀請台電球星穿上風格服飾走秀，展現節電也可作為生活潮流與態度。

台電今天舉辦2022節電啟動記者會，台電總經理王耀庭等貴賓出席，台電女籃郭佳紋、男排林宜暉更化身「節電大使」，帶領4位球隊當家球星，穿上呼應潮流風格服裝登台走秀。

台電透過新聞稿表示，2021年全國共有超過1000萬戶次的住宅用戶參與節電，總節電量達15億度，等同省下近40萬戶家庭全年用電量，創下近年新高，台電也發出近12億元節電獎勵金；根據台電統計，2013年至今，推廣全民節電已累積省下250億度。

台電說明，除住宅用電外，台電近年也協助工業用戶強化自主節電管理，如出動「節電服務團」主動訪視用戶提供改善建議，另也在北中南成立「節能診斷中心」，為用戶量身訂做節能報告，做為未來汰換高效率耗能設備的參考依據。

延續去年「節電 從我改變」主軸，今年台電再度與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，設計一系列節電闖關任務，透過趣味遊戲傳達節電觀念，後續也將以「親子、生活、文化、運動」4大風格，與縣市政府攜手結合地方特色推出實體戶外活動，預計首波大型活動將於嘉義盛大登場，打造親子趣味挑戰賽，從遊戲中認識生活節電重要性。

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至於去年走入社區、校園且廣受歡迎的節電專車「節電行動宅」，今年更將以升級版走遍全台，分享節電妙招，詳細活動資訊可參考「節電 從我改變」主題網站。

夏季將至，台電分享「省電小撇步」，包含冷氣開26至28度、定期清洗冷氣濾網、多利用白天自然光曬衣、夏季配合調低電熱水器溫度，以及選用LED燈泡並隨手關燈等，讓夏季居家生活省電又舒服。（編輯：趙蔚蘭）1110524