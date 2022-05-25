家長陷照顧、收入兩難 民團籲有薪防疫照顧假

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（中央社記者吳欣紜、實習記者游家瑄台北25日電）國內疫情升溫，民眾面臨學校停課、托育及收入減少多重危機，多個民團今天提出有薪防疫照顧假等5大訴求，盼政府正視照服人力短缺等困境。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情疫情期間，家長因應防疫須請假在家照顧孩子，卻沒有收入影響生計、進退兩難，而醫護、社工、教師、托育及長照等各類公共服務人員也面臨工作超量、染疫風險、家庭照顧、身心壓力等問題。

婦女新知基金會與多個民團今天舉辦聯合記者會，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉會中表示，近日出現兒童染疫併發腦炎案例，家長希望提高防疫卻只能請扣薪的防疫照顧假來照顧小孩，面臨經濟壓力跟染疫風險的兩難，呼籲防疫照顧假應該給津貼。

婦女新知基金會常務董事沈秀華表示，政府應提供有薪防疫照顧假，津貼數額以前一年度全體就業保險被保險人的平均投保薪資來計算，每日津貼約為新台幣1138元，以保障民眾收入穩定。

她說，防疫照顧假的請假事由也應擴大，只要家中有需要照顧的成員者皆可申請，政府須立即修正現行規定為家中有12歲以下幼兒、身心障礙者、失能者才可請假之嚴格限制。

除此之外，她也認為，政府應補貼防疫期相關人員的工作風險津貼，包括醫護、社工、教師、托育及長照服務人員等，並給予所需的各項防疫物資器材及相關訓練。

台北市醫師職業工會許瑞珊醫師表示，醫療人員在疫情期間，也跟大家一樣會面臨學校停課、小孩無處去的問題，她期望政府能安排防疫相關人員的托育補助及長照服務，讓大家更能無後顧之憂地投入防疫工作。

台灣婦女展業協會秘書長林香如則說，單親女性在疫情衝擊下工作收入減少，其中非典型就業者高達52%，例如部分工時的長照服務人員、清潔業、美容美髮、餐飲服務業等。

她說，政府應考量自營作業者也有家庭照顧需求，提供與受僱者一視同仁的補償效果，呼籲政府針對非典型就業者提出相關的紓困方案及協助女性就業措施。（編輯：陳政偉）1110525