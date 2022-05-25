捷運萬大線二期環差案過關 確保補償綠地

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（中央社記者張雄風台北25日電）環保署環評大會今天審查捷運萬大線第二期環差案，經環委確認開發單位提出520平方公尺補償綠地可承諾辦理，補植、移植樹木不會「大樹變小樹」後，會議歷時2.5小時，本案補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第420次會議，審查「萬大－中和－樹林地區捷運系統環境影響說明書第3次環境影響差異分析報告（第二期工程）」。變更項目包含車站位置調整（含軌道路線），部分路線改為地下結構型式。

本案爭議最大的就在於LG11站路段「截直取彎」進入金城公園，可能增加鄰近土地國小噪音影響，也必須移除金城公園內老樹，引發當地居民反彈。

開發單位說明，原規畫下方基礎與捷運藍線土城站結構衝突並侵入私地，且車站轉乘時間長；變更後高架站採單柱布設，公園使用面積減少，無須額外徵收私地，轉乘設施及出入口A使用狹小空間，可直接與土城站站內轉乘。

開發單位指出，除計畫移植樹種（含胸徑小於10公分）120株，並再新植127株，喬木總數增加約2倍；並承諾保證2年存活率85%，若低於承諾存活率將以1:2比例進行補植。

環評委員在閉門會議中延續最後一次小組會議時的議題，再三確認開發單位能否承諾補償520平方公尺綠地。內政部表示，本案規劃補償區位不涉及土地變更，是用多目標申請，因此由新北市政府決定即可；新北市政府則表示已確定會供捷運局使用。

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環委也擔心LG11站會「大樹移走換小樹」，建議重新種回來的樹木大小是與現存類似。最後要求在LG11站施工影響範圍內胸徑大於40公分以上的喬木應於範圍內原地移植或保留；補植部分，胸徑應至少大於20分的原生喬木，且存活率納入環境監測計畫。會議歷時約2.5小時，本案建議修正後通過。

至於民眾在公民訴訟告知書中提到應進行環現差的問題，環保署解釋，公民訴訟告知書的內容會在60天內回覆，而環差、環現差為不同程序，因此本案仍能繼續審議。（編輯：陳政偉）1110525