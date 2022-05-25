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晚間至26日雨勢最明顯 西半部東北部防大雨

2022/5/25 18:03（5/25 18:17 更新）
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氣象局表示，這波鋒面在25日晚間到26日雨勢最明顯，西半部、東北部整天不定時降雨。（中央社檔案照片）
氣象局表示，這波鋒面在25日晚間到26日雨勢最明顯，西半部、東北部整天不定時降雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局表示，這波鋒面在今晚到明天雨勢最明顯，西半部、東北部整天不定時降雨；28至30日降雨趨緩，但31日、6月1日又有鋒面接近，西半部天氣轉為不穩定。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，鋒面持續影響，今晚到明天雨勢最明顯；明天仍受鋒面影響，西南風稍微增強，帶來暖濕氣流，整體大氣更不穩定，台灣附近易有強對流發展，西半部、東北部整天有不定時的陣雨或雷雨，並有大雨發生，花東地區也會有短暫陣雨、雷雨。

林定宜指出，27日鋒面向北移動，到台灣北部海面，各地雨勢稍緩，但西南風還是帶來水氣，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，不排除有大雨發生的機會，其他地區都是局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜提到，28至30日鋒面持續北移，台灣以西南風為主，降雨趨緩，主要雨區以中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

林定宜表示，預計31日、6月1日鋒面接近，西半部再轉為有短暫陣雨或雷雨，整體天氣不穩定的型態，但實際雨勢與降雨熱帶還需要再觀察。

溫度方面，林定宜說，鋒面影響期間各地低溫約攝氏22至26度，白天北部高溫約24、25度，南部可達29、30度；28至30日鋒面遠離，低溫稍微回升1、2度，高溫部分北部有機會到30、31度，中南部則上看32、33度。

林定宜提醒，明天因西南風增強，台灣東南部海面，包含綠島、蘭嶼平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，請船隻注意。（編輯：陳清芳）1110525

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