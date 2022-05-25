15縣市大雨特報 吳德榮：防劇烈天氣至27日

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮25日表示，27日前受滯留鋒及西南季風影響，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」。圖為台北車站前民眾在雨中過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天針對北北基、嘉義以南等15縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮說，至27日受滯留鋒及西南季風影響，各地注意劇烈天氣及大量降雨。估鋒面28日北移31日再接近。

中央氣象局今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，北部、嘉義以南、南投地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局指出，今天鋒面仍在台灣附近，大氣較為不穩定，各地皆有陣雨或雷雨，中南部地區降雨會比較持續，北部地區降雨較為短暫，留意在西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率。

氣象局觀測，氣溫方面，清晨各地低溫大多落在攝氏22到25度，白天高溫上，北部地區預估約23到25度，中部及東部、東南部地區則約26到28度，體感較為溫暖舒適，南部地區仍可以達到接近30度左右的高溫，感受上較為悶熱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至27日「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的大量降雨。

吳德榮提到，28日「滯留鋒」逐漸北移，台灣受其與「西南季風」影響，仍有較大降雨，需持續注意。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日「滯留鋒」北移至東海及北部海面一帶徘徊，台灣受西南風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面中南部易有對流發展；背風面北部、東半部則晴朗、「炎熱如夏」，午後有局部短暫陣雨。

吳德榮說，預估31日、6月1日 「滯留鋒」再度接近，水氣增多，除了午後有旺盛對流，其他時間亦有降雨。（編輯：方沛清）1110525

氣象局25日針對北北基、嘉義以南等15縣市發布大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）