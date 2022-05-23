吳德榮：梅雨旺盛期24日起5天 防劇烈天氣

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氣象專家吳德榮表示，24日至28日鋒面及西南季風影響，各地進入梅雨旺盛期，留意劇烈天氣。圖為新北市午後下起大雨，有民眾忘了攜帶雨具而被淋了一身溼。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮表示，今天中南部午後注意局部雷陣雨；明天至28日鋒面及西南季風影響，各地進入梅雨旺盛期，留意劇烈天氣；預計29、30日鋒面北移，天氣暖濕。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「滯留鋒」結構鬆散，各地轉有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮提到，今天各區平地氣溫，北部攝氏20至26度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至28日「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大。

吳德榮提醒，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的「致災性」降雨；期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面中南部易有對流發展，背風面北部、東半部則天氣炎熱。

吳德榮說，31日、6月1日「滯留鋒」結構減弱，再度靠近台灣。不過期末3天已是科技的極限，故各國模式模擬有不小的差異，需持續觀察。（編輯：方沛清）1110523