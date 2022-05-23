鋒面晚間由北往南接近 全台降雨增多

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（中央社台北23日電）中央氣象局指出，今晚鋒面由北往南逐漸接近台灣本島，全台各地降雨逐漸增多；氣溫方面，白天高溫比昨天略升。

氣象局表示，今天鋒面位在台灣北部海面，清晨基隆北海岸與花東已有短暫雨，東北部局部地區降雨有逐漸增加的趨勢，整體而言，今日北部及東半部地區有不定時局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

氣象局指出，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；晚起隨鋒面由北往南逐漸接近台灣本島，全台各地降雨逐漸增多。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫攝氏22至24度，白天高溫比昨天略升，北部及東半部約24至28度，中南部為29至31度。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天白天鋒面接近，中南部地區位於弱風區，污染物稍易累積，晚起鋒面影響，全台各地降雨逐漸增加，中南部空氣品質改善情形視降雨區域及強度有所影響；清晨中南部地區有低雲或局部霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110523