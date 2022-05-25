彰縣醫療院所輝瑞兒童疫苗開打 約1萬劑提早用完

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰縣今天起幫5至11歲學童施打輝瑞兒童疫苗，不過有家長讓學童提早打疫苗，加上外縣市學童也來打疫苗，縣內醫療院所準備約1萬劑兒童疫苗供不應求，衛生局已向中央提需求。

彰化縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，說明最新疫情。彰化縣長王惠美說，縣府開始幫縣內5至11歲學童施打輝瑞兒童疫苗，其中5歲學童在醫療院所接種，6至11歲則在校園接種，不過發現部分家長未配合學校時程，提早接種疫苗，為提高接種效率，呼籲家長配合。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪指出，衛生局獲配發2萬1000劑輝瑞兒童疫苗，衛生局安排醫療團隊進入校園幫學童施打疫苗，不過有家長覺得學校安排日期太晚，自行前往醫療院所接種，也有外縣市民眾帶著學童來彰化打兒童疫苗，讓醫療院所準備的約1萬劑兒童疫苗供不應求。

葉彥伯說，當初規劃讓滿5歲學童前往合約醫療院所接種疫苗，沒想到才開打第一天，配發給醫療院所的約1萬劑兒童疫苗已用完，衛生局除呼籲家長配合學校時程外，也已向中央提出需求。

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葉彥伯指出，除安排學童接種輝瑞兒童疫苗外，明天起，民眾如快篩陽性，可就近前往縣內139家「快篩陽性確診暨抗病毒藥物治療院所」進行確認，不須PCR核酸採檢，至於長者及高風險群體經醫師評估，會開立抗病毒藥物治療。

葉彥伯說，民眾前往就醫時如有症狀，醫療院所也都備有快篩試劑供民眾領用，希望民眾改變就醫習慣，有症狀先前往診所看診，讓醫院處理重症病患。（編輯：謝雅竹）1110525