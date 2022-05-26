柯文哲照顧確診兒女換隔離處 家中累計3人染疫

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長柯文哲確診後離家進行居家照護，今天又被發現更換隔離處所。柯文哲說明，因為昨天發現兒子、女兒也染疫，所以回家照顧孩子，妻子陳佩琪與另一名女兒則去住旅館。

柯文哲在22日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），24日透露因為擔心傳染給陳佩琪，所以從家中改到同樣確診的朋友家中居住，不過媒體發現，柯文哲今天在台北市政府防疫因應記者會中的背景又改變了。

柯文哲說明，因為昨天晚上發現兒子、女兒都快篩陽性，還發高燒送急診，確認PCR為陽性，所以就一起回家隔離。

柯文哲表示，他家裡5個人，現在已經有3個人感染COVID-19，剩下陳佩琪跟另一名女兒沒有感染，她們就去外面住旅館。

柯文哲笑稱，他已經30年沒照顧過孩子，現在變成奶爸，要看孩子有沒有發燒、有沒有吃藥、量血氧，還好孩子都是大人了，不用換尿布。

柯文哲強調，更改隔離處所之前有先通知區關懷中心，申請調整電子圍籬，但一般來講，除非有特殊需要，不然不建議換地方隔離。

根據柯文哲2018年受訪內容，柯文哲小女兒當時已經上大學，而家中排行第2的大兒子則是1993年出生，推算目前3名兒女皆已成年。

此外，國民黨立委蔣萬安被提名參選台北市長後，今天上午到聯合醫院捐贈愛心醫療物資；有意接棒柯文哲參選的副市長黃珊珊則在中午到聯合醫院慰問，被外界解讀較勁意味濃厚。

黃珊珊對此笑著回應，她常常會去第一線看一下，不是今天才去慰問，昨天也有去木柵機廠視察，同時歡迎任何支持市府人員的人來。（編輯：張銘坤）1110526