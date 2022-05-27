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台師大獲STARS大學永續金質標章 亞洲第2面

2022/5/27 11:38
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（中央社記者陳至中台北27日電）台灣師範大學參與國際大學永續評比（STARS），成功在5月中旬取得金質標章。這是繼清華大學之後，亞洲地區的第2面。

根據台師大今天新聞稿提供的資訊，STARS（The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System）是國際知名的大學永續評比系統，2006年由美國高等教育永續促進協會（AASHE）創辦，2010年起展開評比，由大學自主參與填報，分別從學術、參與、操作、規劃與管理、創新與領導等5面向評分。

參與評比的大學大多位於美洲，不過近年亞洲大學陸續投入，多數獲得銀質或銅質標章，台灣的清華大學於今年2月獲得金質標章，是亞洲第1面。

台師大在5月中旬獲得STARS金質標章，永續發展中心主任張子超表示，台師大在學術面向表現最為亮眼，獲得52.52高分（總分58分）。永續發展相關課程比率高達2成以上，9成以上部門都有開出相關課程。

張子超提到，近年台師大也透過USR（大學社會責任實踐）計畫，結合社區推動減塑運動，並於2013年聯合25校共同簽署宣言，持續推動綠色大學聯盟。為呼應COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議）的訴求，將在2022年研擬校園淨零排放的路徑與策略。

台師大校長吳正己表示，教育是永續發展的推動關鍵，適逢台師大創校100週年，獲得金質標章肯定，象徵一所百年傳承的典範大學，積極回應永續發展的國際視野。

根據台師大提供的資訊，截至今年5月，全球只有11校獲得STARS最高等級白金標章，包括美國史丹佛大學、康乃爾大學等，金質標章則有132校。（編輯：管中維）1110527

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