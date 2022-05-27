更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣高鐵端午疏運推優惠 會員點數加倍

2022/5/27 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣高鐵今天表示，端午節疏運期間，針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠活動，除此之外，各早鳥優惠都還有空位可供旅客訂位。

台灣高鐵發布新聞稿表示，鼓勵民眾利用連續假期謹慎防疫、安心出遊；特別加碼針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠活動，只要旅客以TGo會員身分購買台灣高鐵端午疏運期間的不限票種車票及全系列旅遊產品，並於疏運期間完成搭乘者，即可享加贈1倍紅利點數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣高鐵說，目前端午疏運期間提供757班次的旅運服務，截至今天上午9時止，標準車廂對號座座位約銷售3成，各時段仍有充足運能可疏運旅客，「早鳥優惠」適用車次的65折、8折、9折優惠，以及「大學生優惠」提供指定車次5折、75折、88折，都還有空位可供旅客訂位。

台灣高鐵提醒，進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時也請全程佩戴口罩，並開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，但飲食完畢後，仍須佩戴口罩。（編輯：管中維）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族