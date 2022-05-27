台灣高鐵端午疏運推優惠 會員點數加倍

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣高鐵今天表示，端午節疏運期間，針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠活動，除此之外，各早鳥優惠都還有空位可供旅客訂位。

台灣高鐵發布新聞稿表示，鼓勵民眾利用連續假期謹慎防疫、安心出遊；特別加碼針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠活動，只要旅客以TGo會員身分購買台灣高鐵端午疏運期間的不限票種車票及全系列旅遊產品，並於疏運期間完成搭乘者，即可享加贈1倍紅利點數。

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台灣高鐵說，目前端午疏運期間提供757班次的旅運服務，截至今天上午9時止，標準車廂對號座座位約銷售3成，各時段仍有充足運能可疏運旅客，「早鳥優惠」適用車次的65折、8折、9折優惠，以及「大學生優惠」提供指定車次5折、75折、88折，都還有空位可供旅客訂位。

台灣高鐵提醒，進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時也請全程佩戴口罩，並開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，但飲食完畢後，仍須佩戴口罩。（編輯：管中維）1110527