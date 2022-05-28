台大校內車禍頻傳 師生提案10年內達校園無車化

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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣大學校園面積廣大，校內雖速限20公里，但仍屢有車禍發生。師生今天在校務會議上提案，要求在10年內推動「校園無車化」，並先從減少椰林大道的停車位著手。

台灣大學今天召開校務會議，學生會長張承宇與多名師生校務會議代表提案要於民國121年前，達成校園內沒有汽車的目標。

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台大目前已禁止機車進入，校內以步行和腳踏車為主，汽車不鼓勵進入校園。師生提案建議先從減少校內汽車位著手，建議椰林大道周圍在112學年度減少一半車位，並逐步擴大校園無汽車區域及公共運輸替代方案。

提案指出，近年台大校內屢有交通事故，包括有人酒駕在校內撞傷行人，並兩度發生汽車開進行人專用道，駐警隊沒有警察的權力，執法常遇到困難。這項議案將於今天召開的校務會議中討論。（編輯：張芷瑄）1110528