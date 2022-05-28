台大學生提校園無車化 椰林大道可辦流水素麵活動

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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣大學今天召開校務會議，學生會提出推動「校園無車化」，只讓校車等服務性車輛進入，省下的道路空間可以活化運用，例如在椰林大道舉辦流水素麵嘉年華。

台灣大學今天召開校務會議，學生會長張承宇與多名師生校務會議代表提案要於民國121年前，達成校園無車化的目標。逐步減少汽車停車位，試辦無汽車區並逐步擴大，以及公共運輸替代方案等。

學生會報告中指出，上個月在小椰林道的車禍造成學生重傷，並非單一個案，近年也發生汽車開進醉月湖自行車道，甚至是館舍的戶外樓梯，且椰林大道相當寬敞、直線，導致車速難以限制，影響師生安全。

學生會建議先從減少椰林大道周遭一半停車位著手，在民國121年前，達成校園無車化，只可讓服務性車輛進入。車輛減少後，省下的道路空間可以活化運用，現階段可以封路舉辦行人專屬的活動，國外就有把蹺蹺板、咖啡座搬到馬路上，台大也可在百年校慶時，在椰林大道舉辦「流水素麵嘉年華」，讓師生一同參與。

對於學生會提案，台大總務長葛宇甯表達贊同，從92年至今，已陸續塗銷634個停車位，約占原來的一半。不過他提出數據指出，椰林大道兩側停車位每天轉置率僅1.88次，也就是許多車會停一整天，取消這些停車格，恐對減少入校車流沒有太大幫助。

葛宇甯也提到，「服務性車輛」的認定會是一個難題，例如許多師生習慣將網購物品直接送到系館，每天入校的物流車輛相當多，是否也該禁止。另外，校園周邊停車場除了師生使用，也有與社區居民共用，如果校內都不能停車，勢必會影響相關權益。

對此，校長管中閔贊同往「無車化」的終極目標邁進，但事情牽涉廣泛，應由校園規劃小組邀集專家及師生代表一同研擬方案，包括長期規劃以及可以立即執行的措施，再提到校務會議報告。

另外，今天會議上也有學生代表提案推動校內「路平專案」，設置專線電話讓師生發現坑洞、高低差、路面不平等狀況，可以立刻通報相關單位修補。

葛宇甯表示，已設置報修系統，上網就能快速報案，他提到道路的小坑洞，開車者可能只是稍微晃動不舒服，騎自行車卻有摔車的風險，因此總務處一直相當重視。（編輯：張芷瑄）1110528